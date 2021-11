Berlin - Die Berliner Polizei sucht seit mehreren Tagen nach dem 89-jährigen Günter Heinrich. Ermittler der Vermisstenstelle haben am Dienstag ein Foto des Mannes veröffentlicht. Sie hoffen nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilte, wird der Rentner seit dem 10. November vermisst. Er habe gegen 15 Uhr seine Wohnung an der Lüneburger Straße in Moabit verlassen, um einen Spaziergang in Richtung Hauptbahnhof zu machen. Er kehrte jedoch nicht mehr zurück. „Herr Heinrich kann sich nur schwer artikulieren, hört schlecht und leidet an einer fortgeschrittenen Demenz“, erklärte eine Polizeisprecherin. Er könnte demnach in großer Gefahr sein.

Der vermisste Senior hat weiße Haare, ein gepflegtes Äußeres und war zuletzt mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Pudelmütze und einem weiß-schwarzen Schal bekleidet.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0304664271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.