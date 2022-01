Die Berliner Polizei sucht seit Mittwoch nach der 91-jährigen Anna Matalik aus Tegel. Laut Behördenangaben wurde die Frau am Mittwoch als vermisst gemeldet. Die Seniorin wurde zuletzt gegen 7.30 Uhr in ihrer Wohnung im Eisenhammerweg von ihrer Tochter gesehen. Aus irgendwelchen Gründe sei sie plötzlich aus ihrer Wohnung verschwunden. Die Seniorin hatte sich einige Tage zuvor einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und ist in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, erklärte eine Polizeisprecherin. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Vermisste in großer Gefahr ist.

Nach Angaben der Polizei ist sie 1,50 Meter groß, hat eine schlanke Figur, graue Haare und eine leicht nach vorne gebeugte Haltung. Am Tag ihres Verschwindens trug sie Winterstiefeletten, eine wattierte Steppjacke und eine altroséfarbenen Wollmütze. Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer hat die Vermisste seit dem 26. Januar 2022 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Telefonnummern 0304664173400 (zur Bürodienstzeit) und 0304664171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.