Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Magdalena Reith. Die 22-Jährige wird seit dem 19. Oktober 2021 vermisst, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilen. Die junge Frau verließ an diesem Tag fluchtartig ihre Wohnung in Berlin-Wilmersdorf und kehrte bislang nicht dorthin zurück. Der letzte Kontakt zu ihr bestand Ende Oktober 2021. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 22-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung hagere Gestalt

etwa 1,55 bis 1,60m groß

mittelblonde bis hellbraune Haare

Narben an beiden Unterarmen

sieht deutlich jünger aus, eher wie 13 bis 16 Jahre

trägt meist einen langen, dunklen Kapuzenpullover und/oder eine Mütze

war zuletzt mit einer dunklen Strumpfhose und dunklen Turnschuhen bekleidet

hat häufig eine nach vorn gebeugte/vermeidende Haltung

verbirgt meist ihr Gesicht

Raucherin

Die Polizei Berlin fragt Wer hat Magdalena Reith nach dem 19. Oktober 2021 gesehen?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail an lka124hinweise@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.