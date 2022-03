Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Vermissten. Monika Reidenbach verließ am 16. März 2022 ein Krankenhaus in Berlin-Nikolassee und kehrte bislang nicht dorthin zurück, wie die Polizei mitteilt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 53-Jährige am 21. und 22. März 2022 in Simbach am Inn in Niederbayern auf. Anschließend verliert sich ihre Spur. Aufgrund ihres psychischen Zustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, hat eine hagere Gestalt und schwarzes, schulterlanges Harr

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer hat Frau Monika Reidenbach gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter den Telefonnummern (030) 4664-473319 (zu den Bürodienstzeiten) und (030) 4664-471100, per E-Mail an dir4k34@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin, die Polizeiinspektion Simbach in Niederbayern unter der Rufnummer 08571-913931 oder per E-Mail an pp-nb.simbach@polizei.bayern.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.