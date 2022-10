Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 25-jährigen Mann. Paul Winkler wurde zuletzt am Dienstag, 11. Oktober, gesehen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ der 25-jährige nach 21 Uhr seine Wohnung in der Biesenthaler Straße in Hohenschönhausen. Seitdem wird er vermisst.

Der 25-Jährige befindet derzeit in einer psychischen Ausnahmesituation, daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Notlage befindet.

#Vermisst wird der 25-jährige Paul W., nachdem er am 11. Oktober seine Wohnung in #Hohenschönhausen verließ.

Wer ihn sieht, meldet sich bitte bei unserer #Dir3 unter ☎️030/4664-371100.

Bilder und Infos: https://t.co/9Tcfskg6DB

^tsm pic.twitter.com/KCP3FpVGrb — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 14, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: ca. 193 cm groß

schlank mit breiten Schultern

grüne Augen

hellbraune, kurze Haare

hellbrauner Vollbart

bekleidet mit schwarzem, knielangem Wollfilzmantel und hellblauen

Wildledersneakern von Nike mit heller Sohle

Polizei Berlin Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten gesehen?

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Vermissten seit dem 11.10.2022 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthalt machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Direktion 3 (Ost) unter der Rufnummer (030) 4664-371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.