Berlin - Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen aus Berlin-Oberschöneweide. Seit dem 2. Juni um 11 Uhr ist Leonie Kleßen verschwunden. Der Kontakt über die sozialen Medien ist seit einigen Tagen komplett abgebrochen, teilt die Polizei mit. Ein Mobiltelefon besitzt die 13-Jährige aktuell nicht. Zuletzt wurde sie im Bereich des Görlitzer Parks gesehen.

Die vermisste Leonie Kleßen ist schlank, hat lange braune Haare (rötlich/orange) und ist stark geschminkt. Sie trägt eine dunkle Jeans und Turnschuhe.

Die Polizei Berlin fragt: Wer hat Leonie seit dem 3. Juni gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminals in 10787 Berlin-Tiergarten in der Keithstr. 30 unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.