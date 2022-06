Mehrere Vermummte haben in der Nacht zum Freitag eine Polizeidienststelle in Plänterwald mit Steinen und mit Farbe gefüllten Gläsern beworfen. Dabei wurde die Fassade beschädigt, mehrere Fenster und Scheiben gingen zu Bruch, wie die Berliner Polizei mitteilte. Demnach passierte die Attacke in der Bulgarischen Straße gegen 23 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren es vier Randalierer. Sie hätten einen Nebeltopf vor dem Eingang gezündet und seien anschließend in den gegenüberliegenden Treptower Park geflüchtet. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt. Ein Bekennerschreiben war laut Polizei nicht bekannt.