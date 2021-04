Berlin - Am Montag wurde im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Huttenstraße in Moabit eine Leiche gefunden. Es handelt sich nach Angaben der Ermittler um einen 57-jährigen Mann. Der Leichnam wies schwere Kopfverletzungen auf. Ein dringend tatverdächtiger Mann ist der Polizei namentlich bekannt. Er befindet sich mit Stand Dienstmorgen gegenwärtig auf der Flucht.

Der Gesuchte und das Opfer kennen sich. Erst kürzlich habe der nun Gesuchte sein Opfer krankenhausreif geschlagen und mit dem Tode bedroht, hieß es von Ermittlern vor Ort. In welchem Verhältnis die beiden Männer genau standen und warum es zu dieser Tat kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Mordkommission und Kriminaltechniker waren bis spät in die Nacht in der Wohnung des Opfers mit der Spurensicherung beschäftigt. Der Mörder soll nach Angaben der Polizei Berlin gewaltsam in die Wohnung in der Huttenstraße eingedrungen sein. Die Tür wurde nach derzeitiger Spurenlage offenbar aufgebrochen.