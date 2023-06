Volkspark Friedrichshain: Unbekannte schlagen mit Glasflaschen auf Passanten ein

Fünf junge Erwachsene sind in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Friedrichshain von Unbekannten mit Glasflaschen attackiert worden. Einem 18-Jährigen wurde dabei die Nase gebrochen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Eigenen Angaben zufolge hatten sich die jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 19 vergangene Nacht gegen 0.45 Uhr im Volkspark Friedrichshain aufgehalten, als sie plötzlich von drei unbekannten Männern angegriffen wurden. Die Tatverdächtigen schlugen dabei auch mit Glasflaschen auf die jungen Erwachsenen ein. Ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger wurden im Gesicht getroffen.

Auch eine weitere 18-Jährige, die die Auseinandersetzung nach eigenen Angaben schlichten wollte, wurde von den Männern mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 18-Jährige mit der gebrochenen Nase wurde schließlich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Täter verschwanden kurze Zeit später und wurden auch durch eine umgehende Suchaktion der Polizei nicht gefunden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.