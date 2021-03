Wandlitz - In der Nacht zum Dienstag stand ein Einfamilienhaus in Wandlitz (Kreis Barnim) in Flammen und wurde stark beschädigt. Die 81-jährige Bewohnerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Sie konnte aus dem Haus entkommen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Fünf Menschen aus den Nachbarhäusern in dem Ortsteil Basdorf mussten in der Nacht vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Gebäude vor den Flammen. Durch den Brand ist das Haus unbewohnbar. Die 81-Jährige sei zunächst bei Nachbarn untergekommen. Jetzt suche man für sie eine Ersatzwohnung, hieß es von der Gemeinde. „Nur die Mauern außenrum stehen noch. Sonst hat das Feuer alles zerstört“, sagte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes.

Da kleinere Brände auch am Dienstag immer wieder aufflammten, habe die Feuerwehr eine Brandwache eingerichtet.