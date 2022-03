Zwei Fußgänger sind in Berlin-Wannsee von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 61-jährige Fahrer war am Samstagmittag in der Straße Am Waldrand unterwegs und wollte nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seniorenpaar, das zu Fuß die Straße Am Böttcherberg überquerte. Die 81-jährige Frau und ihr 82 Jahre alter Mann wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

