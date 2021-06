Berlin - Eine Dachgeschosswohnung in Berlin-Wedding ist am Samstagnachmittag in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf das Dach des Hauses über. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer in der Soldiner Straße mit 85 Einsatzkräften.

Durch schnellen Außen- und Innenangriff konnte die weitere Ausbreitung des Brandes im 5. OG eines 6-gesch. Wohngebäudes verhindert werden. 2 Personen wurden durch Rettungsdienst versorgt. Zur Erkundung wurde eine #Drohne eingesetzt. 85 Kräfte der @Berliner_Fw waren 4 h im Einsatz pic.twitter.com/PBf2fypwmC — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 26, 2021

Durch Löschen über eine Leiter von außen und durch Löschtrupps über das Treppenhaus sei der Brand schnell unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Sprecher. Eine weitere Ausbreitung auf das Dach sei verhindert worden. Die Feuerwehr setzte dabei auch eine Drohne mit einer Wärmebildkamera ein, um den Brand zu beobachten. Wodurch das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Zwei Menschen wurden durch den Rettungsdienst versorgt.