Berlin - Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag eine 82-jährige Frau in Berlin-Wedding überfallen und bestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die 82-Jährige gab gegenüber den alarmierten Einsatzkräften an, sie hätte nach einem Einkauf gegen 17.45 Uhr die Eingangstür ihres Wohnhauses in der Winkelriedstraße aufgeschlossen, als sie plötzlich von hinten gestoßen wurde. Daraufhin stürzte sie auf die Treppenstufen und verletzte sich schwer.

Der Tatverdächtige entriss ihr sowohl die Halskette als auch ihre Ohrringe und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde.