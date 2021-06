Berlin - Bei einem Unfall in Weißensee sind am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war auf der Berliner Allee ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Ein Mensch musste von den Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Wie es zu dem Unfall kam, war am Abend noch unklar.

Bei einem #Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn sind am Nachmittag in der #Berliner_Allee in #Weißensee drei Personen verletzt worden. Alle wurden in Kliniken transportiert. Eine von ihnen musste zuvor durch uns aus dem PKW befreit werden.#EstuK pic.twitter.com/0gW631qmOJ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 19, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz