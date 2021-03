Berlin - In Berlin-Weißensee sind in der Nacht zu Donnerstag an der Straßenbahnhaltestelle Albertinenstraße in der Berliner Allee mehrere Schüsse gefallen. Zwei Schüsse durchschlugen das Sicherheitsglas, ein drittes Projektil schlug in eine beleuchtete Hinweistafel der BVG ein. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte, wurden die Projektile aus Dienstwaffen von zwei Polizisten abgefeuert. Dabei wurde einer Frau ins Bein geschossen und dabei schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte waren um 21.45 Uhr wegen einer Bedrohung alarmiert worden. Eine 68-jährige Frau habe einen Fahrgast mit einem Messer bedroht. Als die beiden Beamten an der Tramhaltestelle eintrafen, soll die Frau in der einen Hand ein Messer und in der anderen Hand eine Schere gehalten haben. „Trotz eines Warnschusses in die Luft missachtete die 68-Jährige die Aufforderungen und ging mit dem Messer und der Schere weiter auf die Polizisten zu“, erklärte Polizeisprecher Martin Halweg. Daraufhin gaben die Polizisten mehrere Schüsse auf die Frau ab.

Nach Polizeischüssen: Beamte hetzen Diensthund auf Frau

Trotz ihrer blutenden Beinverletzung soll sie sich rund 250 Meter in Richtung Greifswalder Straße geschleppt haben. Nach Eintreffen weiter Unterstützungskräfte hetzten die Beamten einen Diensthund auf die schwerverletzte Frau. „Das beendete den Fluchtversuch“, so der Polizeisprecher.

Sie wurde daraufhin vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefährliche Verletzungen habe sie der Polizei zufolge nicht erlitten.

Die Spurensicherung des LKA Berlin sicherte bis zum Morgen Projektile und DNA-Spuren. Die Berliner Allee war von der Mahlerstraße bis Höhe Smetanastraße bis zum Morgen voll gesperrt. Eine Mordkommission hat wie üblich nach einem Schusswaffengebrauch eines Polizisten die weiteren Ermittlungen übernommen.