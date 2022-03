Die Ermittler gehen nach dem Tod einer 31-Jährigen und ihrer zweijährigen Tochter in Berlin-Westend davon aus, dass die Frau zuerst ihr Kind und dann sich selbst getötet hat. „Beim Tod der Mutter haben die Ermittler keine Anzeichen für ein Fremdverschulden gefunden“, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Montag. Nach den bisherigen Ermittlungen habe die 31-Jährige ihr Kind erstickt und sei dann am Sonntag aus großer Höhe aus dem Mehrfamilienhaus gesprungen. Die Frau lebte alleine mit ihrem Kind.

Nach Polizeiangaben hatte ein Anwohner am Sonntagmorgen in einem Hinterhof am Kaiserdamm eine leblose Person entdeckt, die noch vor Ort an ihren Verletzungen starb. In der Wohnung der Frau stießen die Einsatzkräfte anschließend auf das tote Kind. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Hilfe-Nummern Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:



Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de



Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Sonnabend nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.



Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de



Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de