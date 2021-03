Berlin - Die Polizei Berlin sucht Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch, gegen 1 Uhr, einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Bundesallee Ecke Detmolder Straße in Wilmersdorf beobachtet haben. Der unbekannte Fahrer ergriff nach dem Zusammenstoß mit einem Fußgänger die Flucht. Der 32-jährige Fußgänger musste mit schweren Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei Berlin ist nun auf der Suche nach Zeugen Wer hat den Unfall beobachtet?

Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug oder der fahrzeugführenden Person machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West), Hohenzollernring 124, 13585 Berlin-Spandau, unter der Telefonnummer 0152-09395239, per E-Mail an Dir2K23@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.