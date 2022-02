In Berlin-Wilmersdorf ist es am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf einem Tankstellengelände am Hohenzollerndamm zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie Reporter von vor Ort berichten, endete der Streit mit einer Stichverletzung. Demnach wurde der Verletzte vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Zur Art und Schwere der Verletzungen kann derzeit noch nichts gesagt werden, heißt es. Nach ersten Informationen der Berliner Zeitung nahmen die ersteintreffenden Beamten vor Ort einen dringend tatverdächtigen Mann vorläufig fest. Der Festgenommene wurde offenbar in eine Gefangenensammelstelle transportiert. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung laufen, der Tankstellenbetrieb soll aufgrund der Tatortarbeit für rund 60 Minuten unterbrochen gewesen sein.