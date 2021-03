Berlin - Ein Mann ist am späten Samstagabend in der Conradstraße in Wittenau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr bestätigte eine Einsatz kurz vor Mitternacht. „Wir haben eine leblose Person vorgefunden“, hieß es auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Wie die B.Z. am Sonntag berichtet, soll das Opfer Stichverletzungen gehabt haben. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Mehr ist noch nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben angekündigt, sich im Laufe des Tages zu äußern.