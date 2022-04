Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hellersdorf wurden in der Nacht auf Freitag sechs Menschen verletzt. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache im Keller eines sechsgeschossigen Wohngebäudes in der Erich-Kästner-Straße ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden aus den Flammen gerettet.

Sechs Verletzte wurden anschließend vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Auch ein Mitarbeiter der Feuerwehr verletzte sich bei den Löscharbeiten. Auch er musste zur Behandlung ins Krankenhaus.