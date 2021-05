Berlin - In der Nacht zu Samstag hat eine Wohnung im Berlin-Friedrichshain gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr per Twitter mitteilte, waren 38 Einsatzkräfte in der Lichtenberger Straße damit beschäftigt, das Feuer zu löschen.

#Wohnungsbrand in #Friedrichshain

Es brennt im 9. OG eines 10-gesch. Hochhauses. Wir sind mit 38 Kräften im Einsatz.#Brandbekämpfung ist eingeleitet.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 28, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Gegen ein Uhr nachts war in der Wohnung im neunten Stock eines zehngeschössigen Hochhauses das Feuer ausgebrochen. Es brannten der Balkon und Teile des Wohnzimmers. Eine Person wurde von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht und anschließend vom Rettungsdienst betreut.

Laut Angaben der Feuerwehr hatte ein mobiler Rauchverschluss die weitere Ausbreitung von Rauchgas verhindert. Über die Brandursache war zunächst nichts bekannt.