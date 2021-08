Berlin - Eine Wohnung im Spandauer Ortsteil Hakenfelde hat am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr per Twitter mitteilte, waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz, um das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Kronprinzenstraße zu löschen.

Zwei Personen mussten demnach aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Angrenzende Wohnungen seien von dem Brand nicht betroffen. Über die Ursache für den Brand war zunächst nichts bekannt.

Erst am Samstag in der vergangenen Woche brannte in Hakenfelde ein Kellerverschlag in einem 5-geschossigen Seniorenwohnhaus mit Rauchausbreitung über mehrere Etagen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus.

Am frühen Morgen brannte eine Wohnung in der Kronprinzenstraße in #Hakenfelde. Wir haben 2 Personen aus der Brandwohnung gerettet. Beide kamen anschließend in eine Klinik. Feuer mit 2 C-Rohren gelöscht. 50 Kräfte im Einsatz, darunter die #LFW und #Freiwillige_Feuerwehr. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 11, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz