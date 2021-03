Berlin - Eine Wohnung in Marzahn hat in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Wie die Feuerwehr auf dem Nachrichtendienst Twitter mitteilte, brach der Brand im vierten Obergeschoss eines Gebäudes in der Otto-Rosenberg-Straße aus. Die Feuerwehr, die mit 70 Einsatzkräften vor Ort war, brachte neun Personen in Sicherheit und versorgte sie rettungsdienstlich. Drei Menschen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

