Berlin - Im Berliner Stadtteil Mitte hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zu Montag gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt, rückten auch Spezialkräfte vom Technischen Dienst an, um den Brandschutt mit Kran und Mulde aus der Wohnung zu befördern. Die Wohnung stand bereits gegen 22 Uhr in Flammen, so Zeugen.

Den Übergriff des Feuers auf das Dach konnten wir verhindern. Aktuell laufen die Vorbereitungen, um unseren #Feuerwehrkran in der engen Straße in Stellung bringen zu können. Dazu müssen auch Pkw's von einem Abschleppunternehmen umgesetzt werden. Danach kommt der Brandschutt raus. pic.twitter.com/ECrZxHLYOX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 27, 2021

Der Bewohner der Brandwohnung sowie 18 weitere Bewohner sollen sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit gebracht haben. Nach ersten Angaben wurden zwei der Bewohner verletzt, berichten Reporter von vor Ort. Ein Bewohner soll mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Feuerwehr war offenbar mit 74 Einsatzkräften angerückt. Zur Brandursache konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz dauerte noch bis weit in die Nacht. Für die Anwohner stand ein Bus der Feuerwehr zur Verfügung, heißt es.