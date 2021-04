Berlin - In der Nacht zu Mittwoch brannte um ein Uhr im zweiten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Wohnhauses in der Norweger Straße eine Wohnung. Die Feuerwehr war innerhalb kurzer Zeit mit 110 Einsatzkräften am Ort. Zwei Personen wurden von den Rettern mit Brandlufthauben in Sicherheit gebracht. Weitere Mieter hatten sich bereits selbst ins Freie begeben.

Morris Pudwell Bewohner des Hauses stehen in der Nacht zu Mittwoch auf der Norweger Straße im Berliner Bezirk Pankow.

#Brand in einem Wohngebäude in der #Norwegerstraße in #Prenzlauer_Berg.#Personenrettung und #Brandbekämpfung sind eingeleitet. Das Alarmierungsstichwort wurde auf Brand 6 MANV + Betreuung erhöht. 110 Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Infos folgen... pic.twitter.com/3JebD3oD4y — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 28, 2021

Während der Löscharbeiten betreute die Feuerwehr 26 Bewohner des Hauses. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte löschten die Wohnung, die jedoch komplett ausbrannte. Weshalb das Feuer ausbrach ermittelt nun ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.