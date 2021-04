Berlin - Im Zehlendorfer Emil-von-Behring-Krankenhaus hat es am frühen Freitagmorgen gebrannt. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dies teilte die Berliner Feuerwehr am Freitag mit. Demnach sind bei dem Brand in einem Patientenzimmer auch fünf Personen verletzt worden, drei davon schwer. Wie ein Sprecher mitteilte, erlitten diese Rauchgasvergiftungen. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer schon von außen zu sehen. Weitere Einsatzkräfte wurden alarmiert.

Update: Es brannte ein Patientenzimmer im 2. OG einer Klinik. 1 Person ist verstorben. 5 Personen wurden verletzt, 3 davon schwer. Wir waren mit bis zu 100 Einsatzkräften rund 3 Stunden im Einsatz.#EstuK pic.twitter.com/g9sn1KRsJi — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 2, 2021

In der Spitze war die Feuerwehr mit bis zu hundert Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Wie es zu dem Brand in der Klinik in der Walterhöferstraße kommen konnte, ist noch unklar. Die Berliner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.