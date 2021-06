Berlin - Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Berlin-Zehlendorf ist am Montagmittag in Flammen aufgegangen. Derzeit werde neben den eigentlichen Löscharbeiten versucht, die Ausbreitung des Brandes auf weitere Teile des Gebäudes zu verhindern, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Verletzt worden sei niemand. Alle Bewohner des Reihenhaus-Komplexes mit sieben Aufgängen am Heppenheimer Weg hätten noch vor Eintreffen der Brandbekämpfer selbstständig ihre Wohnungen verlassen können.

#Brand im Dach einer #Reihenhausanlage im #Heppenheimer_Weg in #Zehlendorf. Wir sind aktuell mit rund 90 Kräften im Einsatz. Die Brandbekämpfung ist eingeleitet. Die #Argentinische_Allee ist an der Einsatzstelle Richtung Süd gesperrt. @VIZ_Berlin

Die Feuerwehr ist mit 90 Kräften im Einsatz, wie sie auf Twitter mitteilte. Hintergrund seien die hohen Temperaturen, bei denen die Kameraden mit Atemschutzausrüstung Ruhepausen bräuchten. Der Einsatz dauerte am Mittag an.