In einer Berliner Flüchtlingsunterkunft ist in der Nacht zu Mittwoch ein Streit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 26-jähriger Bewohner schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand und der Befragung von Zeugen sei der Mann gegen 22.15 Uhr mit einem 28-Jährigen, der ebenfalls in der Unterkunft im Hohentwielsteig wohnt, in Streit geraten.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige zunächst versucht haben, seinen Kontrahenten mit einem Feuerlöscher zu schlagen. Der 28-Jährige soll daraufhin ein Messer gezogen und damit auf sein Gegenüber eingestochen haben, so die Polizei.

Auch ein Security-Mitarbeiter wurde verletzt

Der Jüngere soll dabei eine Stichverletzung in der hinteren Schulter, Schnittverletzungen an einer Hand und der Brust sowie eine Platzwunde am Kopf erlitten haben. Er kam nach einer Erstversorgung seiner Wunden in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste, heißt es.

Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Ein Sicherheitsmitarbeiter, der versucht hatte, den Streit zu schlichten, erlitt laut Polizei eine Schnittverletzung am Arm. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Polizeieinsatzkräfte nahmen den tatverdächtigen 28-Jährigen noch vor Ort fest und stellten das für die Tat in Frage kommende Messer in der Unterkunft sicher.

Der Mann kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, wo ihm auch Blut entnommen wurde, weil der Verdacht bestand, dass er Alkohol konsumiert hatte. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.