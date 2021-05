Berlin - In der Nacht zum Sonnabend ist ein sterbender Mann in einer Parkanlage im Berliner Ortsteil Zehlendorf gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Rettungssanitäter erfolglos, den Mann zu reanimieren, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Kurz nach 3 Uhr soll es in dem kleinen Park an der Idsteiner Straße (Ecke Seibtweg) zu einem Streit zwischen einem Unbekannten und einem 19-jährigen Mann gekommen sein. Dabei wurde der 19-Jährige tödlich verletzt.

Der Park wurde weiträumig abgesperrt, während eine Mordkommission vor Ort die Ermittlungen aufnahm. Über den Täter war zunächst nichts bekannt. Er befindet sich auf der Flucht.