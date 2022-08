Seit Samstag wird der 22-jährige Timothy Jules Straußinsky vermisst. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin nun um Mithilfe bei der Suche. Der Vermisste verbrachte den Abend des 29. Juli sowie den frühen Morgen des 30. Juli in einer Bar in Nord-Neukölln. Er wurde zuletzt um 3.14 Uhr in Teltow gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Personenbeschreibung: etwa 1,75 Meter groß

22 Jahre alt

schlanke Statur

dunkelgrüne Brille

schwarzes längeres Haar bis zu den Ohren

Lippenpiercing

Ohrloch auf der rechten Seite

Der Vermisste trug zuletzt folgende Kleidung: hellgelbe bis beigefarbene Baseballcap

schwarzes Shirt mit zwei Fischreihern

langärmelige dunkle Jacke oder Hemd mit hellen Knöpfen rechts

schwarze Hose

dunkle Turnschuhe

Die Polizei Berlin fragt: Wer hat den 22-Jährigen nach dem Morgen des 30. Juli 2022 gesehen und kann Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort geben? Wer kann sonst sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit seinem Verschwinden machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30, in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664 912 444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.