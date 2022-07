Eine 75-Jährige ist nach einem Raubüberfall in Berlin-Gesundbrunnen im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein unbekannter Täter hatte die Frau am Dienstag in der Pankstraße angesprochen und ihr plötzlich ins Gesicht geschlagen. Dann zerrte er am Einkaufsbeutel der Seniorin, bis der Henkel abriss und die Frau zu Boden stürzte.

Die 75-Jährige kam mit Verletzungen im Gesicht und einem gebrochenen Oberschenkel ins Krankenhaus, wo sie nach Angaben der Polizei wenig später starb. Der Angreifer soll mit der Beute und seinem Fahrrad geflohen sein. Nun ermittelt die Mordkommission und sucht den mutmaßlichen Täter.

Täterbeschreibung: 18 bis 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

gepflegtes Äußeres

schlank-sportliche Statur

kein Bart

schmales Gesicht

sprach Hochdeutsch

fuhr mit einem Herrenrad

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat am Dienstag, 26. Juli 2022, gegen 7.10 Uhr beobachtet?

Wer hat am Dienstag, 26. Juli 2022, in der Zeit von 6.45 Uhr bis 7.45 Uhr im Umfeld der Pankstraße/Badstraße/Böttgerstraße/Schulstraße einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Rufnummer 030/4664-911888, per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.