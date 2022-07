Nach einem Einbruch in ein Büro in Schöneberg bittet die Polizei Berlin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videomaterial um Mithilfe bei der Identifizierung zweier Tatverdächtiger (alle Bilder und das Video hier).

Die beiden Männer brachen laut Polizei am Donnerstag, 16. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 17 und 23 Uhr in die Räumlichkeiten eines Pharma-Unternehmens an der Potsdamer Straße in Schöneberg ein. Bei dem Einbruch erbeuteten die bisher Unbekannten zahlreiche technische Geräte und verursachten damit einen hohen Schaden.

Das teilt die Polizei Berlin zum ersten Tatverdächtigen mit: 30 bis 35 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

sportliche Statur

dunkle kurze Haare

schwarze Adidas-Winterjacke mit weißen seitlichen Streifen

Jeanshose

schwarze Baseball-Mütze ohne Logo

dunkle Sportschuhe

medizinische Gesichtsmaske

Polizei Berlin Der erste Tatverdächtige

Das sagt die Polizei Berlin zum zweiten Tatverdächtigen: 25 bis 35 Jahre alt

etwa 1,85 Meter groß

sportliche Figur

dunkle kurze Haare

schwarze Winterjacke ohne Streifen

Jeanshose

schwarze Baseball-Mütze mit weißem Logo „NY“

braune Sportschuhe mit heller Sohle

Gesicht maskiert mit Schlaufenschal mit weißem Logo

Polizei Berlin Der zweite Tatverdächtige

Die Berliner Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Wer kennt Aufenthaltsorte oder Personen aus dem Umfeld der Männer?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer 030 4664-472136, per E-Mail an dir4k21hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.