Nach einem Fall der schweren Körperverletzung in Berlin-Johannisthal bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Sie hat zu diesem Zweck Fotos und ein Phantombild des mutmaßlichen Angreifers veröffentlicht.

Der Überfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag, 10. Mai 2022, am Sterndamm/Südostallee/Groß-Berliner-Damm. Nach einem Streit wurde ein 27-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer sei in Begleitung einer Frau gewesen, die ihm das Messer gereicht haben soll.

Der Angreifer wird als 1,80 bis 1,85 Meter großer, sportlicher 20- bis 25-Jähriger mit Dreitagebart und schwarzen, lockigen Haaren sowie einem Nasenpiercing beschrieben. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke mit Fellkragen, dunkler Hose und weißen Schuhen.

Polizei Berlin Der mutmaßliche Angreifer

Die Begleiterin des Tatverdächtigen wird als etwa 20- bis 22-jährige, rund 1,60 bis 1,65 Meter große und korpulente Frau mit nackenlangen, schwarzen, glatten Haaren beschrieben. Sie war mit einer schwarzen Hose sowie einer hellen Jacke bekleidet und trug eine weiße Handtasche bei sich.

Die Berliner Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben? Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort seiner Begleiterin geben? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Plänterwald unter der Rufnummer 030 4664-373100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.