Die Polizei Berlin fahndet nach einem Tatverdächtigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und sexueller Belästigung von Jugendlichen. Die Behörde hat Fotos des Mannes veröffentlicht und hofft auf Hinweise von Zeugen, die zur Ergreifung des Verdächtigen führen.

Dem gesuchten Mann wird vorgeworfen, im November 2021 in der U-Bahnlinie 1 in Richtung Warschauer Straße zwischen den Stationen Möckernbrücke und Kottbusser Tor eine Jugendliche belästigt zu haben. Er soll das Mädchen angeschaut haben, während er zeitgleich an seinem Geschlechtsteil manipulierte, teilte ein Polizeisprecher mit.

Ein zweiter Vorfall soll sich im Februar 2022 zugetragen haben. In diesem Fall soll sich der Gesuchte in Gesundbrunnen neben eine Jugendliche gesetzt haben. Dies geschah laut Polizei im Bus der Linie M27 in Richtung Pankow ab der Haltestelle Reinickendorfer Straße/Fennstraße.

Der Mann soll der Jugendlichen pornographische Videos auf seinem Mobiltelefon gezeigt haben, so ein Polizeisprecher. Dabei habe der Gesuchte die Jugendliche im Bein- und Armbereich mehrfach berührt und sich selbst ebenfalls angefasst, so die Polizei. Der Verdächtige soll an der Haltestelle Nettelbeckplatz oder Wiesenstraße in den Bus eingestiegen und wohl an der Haltestelle Prinzenallee/Osloer Straße ausgestiegen sein.

Polizei Berlin Dies ist der Tatverdächtige. Wer kennt diesen Mann und weiß, wo er sich aufhält?

Beschreibung des Tatverdächtigen: 25 bis 35 Jahre alt

1,85 bis 1,95 Meter groß

kräftige bis korpulente Figur mit kräftigem Bauchansatz

Bekleidung: Trainingsjacken der Fußballvereine Paris Saint-Germain (schwarz mit grau-roten Ärmeln) und Bayern München (rot, weißes Muster im Hals- und Schulterbereich), graue Jogginghose, dunkle Arbeitshose

Die Berliner Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Wer kennt Aufenthaltsorte oder Personen aus dem Umfeld des Mannes?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben zur Tat und/oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin unter der Rufnummer 030/4664-913555, per Fax an 030/4664-91359, per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.