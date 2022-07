Ein Mann mit kurz geschorenen Haaren, schwarzem Pulli und schwarzer Maske schleicht durch den Gang eines Drogeriemarktes in Berlin-Mitte. Mit diesem Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Berliner Polizei nach einem Räuber. Der Unbekannte soll laut Behördenangaben am 27. September 2021 um 18.40 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Invalidenstraße eine Frau massiv bedroht haben. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, hoffen sie nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der gesuchte Mann etwa 15 originalverpackte Parfümflaschen aus den Auslagen genommen und sie anschließend in seinen Beutel gesteckt haben. Als eine Verkäuferin ihn darauf ansprach und ihn bat, die Ware zu bezahlen, eskalierte die Situation. Der Mann soll den Angaben zufolge eine Spritze aus der Tasche gezogen und die Frau damit bedroht haben.

Er streckte die Spritze mit der rechten Hand der Verkäuferin entgegen, woraufhin sie zurückschreckte. Dann verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Hinweise nimmt die Polizei Berlin unter den Telefonnummern 030 4664273114 oder 030 4664273110 (während der Bürodienstzeiten) und unter 030 4664271100 (außerhalb) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.