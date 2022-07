Zeugenaufruf

:

Versuchter Einbruch in Luxus-Geschäft: Polizei Berlin jagt Täter

An den Weihnachtsfeiertagen versuchten mehrere Einbrecher, in ein Geschäft am Kudamm zu gelangen. Die Polizei benötigt bei der Fahndung nun die Hilfe der Bevölkerung.

