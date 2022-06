Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos sucht die Polizei nach einem augenscheinlich jungen Mann, der im Dezember 2021 einen anderen Mann in Berlin-Mitte verletzt haben soll. Auch nach den Begleiterinnen des Tatverdächtigen wird gefahndet.

Der Gesuchte steht laut Polizei in dem Verdacht, einen heute 35-Jährigen in der Nacht des 6. Dezember 2021 am S-Bahnhof Alexanderplatz mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht zu Boden gebracht und ihm dort ein weiteres Mal gegen den Kopf getreten zu haben.

Polizei Berlin sucht nach diesen Personen Bildstrecke Ein Tatverdächtiger soll am 6. Dezember einen Mann am S-Bahnhof Alexanderplatz zusammengeschlagen haben. Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe. Der Tatverdächtige Der Tatverdächtige Der Tatverdächtige Polizei Berlin Die Begleiterinnen Die Polizei sucht diese Frau Die Polizei sucht diese zweite Frau

Im Vorfeld der Attacke soll das Opfer zwei junge Frauen, mutmaßliche Begleiterinnen des Tatverdächtigen, in der Warteschlange einer dortigen Fastfood-Filiale angesprochen haben. Da die beiden wertvolle Aussagen zum Tatgeschehen treffen könnten, wird nach den Frauen ebenso gesucht.

Die Kripo Berlin fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer hat den Vorfall in der Nacht des 6. Dezember 2021 gegen 2 Uhr beobachtet und kann weitere Hinweise dazu geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 unter den Telefonnummern 030/4664-574112 und 030/4664-571100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.