Die Berliner Polizei fahndet wegen schweren Raubs nach vier bisher unbekannten Tatverdächtigen. Die Männer sollen am 19. Februar 2022 gegen 4.15 Uhr in der Nähe eines Spätkaufs auf dem Gehweg der Tauentzienstraße in Tempelhof-Schöneberg unvermittelt auf zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren eingeschlagen und eingetreten haben, sodass diese Verletzungen am Kopf erlitten.

Hierbei soll einer der Tatverdächtigen die Männer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. In der Folge flüchteten die Tatverdächtigen mit der Beute in Richtung Martin-Luther-Straße. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Männer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben: ungefähr 18 bis 24 Jahre alt

Mindestens einer der Tatverdächtigen soll einen „Fischerhut“ mit breiter Krempe getragen haben.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität der Gesuchten machen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer 030/4664473131 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.