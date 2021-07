Berlin - Bei ein Zimmerbrand in einem Krankenhaus in Berlin-Buch ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das Feuer habe am Dienstagnachmittag jedoch schnell gelöscht werden können, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zur Ursache des Brandes in der Klinik am Lindenberger Weg machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Vor Ort waren 48 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr mit vier Fahrzeugen.

#Brand in #Buch

#Brand in #Buch

Es brennt im Patientenzimmer eines Krankenhauses #Lindenberger_Weg. Die #Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir kontrollieren betroffene Bereiche. 48 Einsatzkräfte der @Berliner_Fw darunter auch die #Freiwillige_Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen sind am Ort. Infos folgen… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 20, 2021