Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain ist Montagabend ein 30-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste er stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Fahrrad um kurz vor 19 Uhr auf einem Radweg an der Warschauer Straße in Richtung Oberbaumbrücke. Zu diesem Zeitpunkt war ein gleichaltriger Motorradfahrer auf einem der beiden Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs.

Auf Höhe der Boxhagener Straße wollte der Radfahrer nach links die Fahrbahn überqueren, so die Polizei. Die Ampel für den Radverkehr soll allerdings auf Rot geschaltet sein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, woraufhin beide Männer zu Boden stürzten.

Der Motorradfahrer erlitt Kopfverletzungen, Prellungen, Schürfwunden sowie eine Verletzung an der Hüfte und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde in einem Rettungswagen am Unfallort behandelt und anschließend wieder entlassen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.