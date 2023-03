Linie M10: Mann schlägt und bespuckt Frauen in Berliner Tram

Ein Mann hat in der Tramlinie M10 Frauen heftig attackiert. In Polizeigewahrsam verletzte er zudem einen Mann. Der Verdächtige schweigt über seine Identität.

Ein Mann hat zwei Frauen in einer Straßenbahn angegriffen und anschließend einen Mitarbeiter der Polizei verletzt. Der Mann habe am Samstagabend zunächst zwei Frauen im Alter von 24 und 28 Jahren in einer Tram der Linie M10 in Berlin-Moabit beleidigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach soll er der 28-jährigen Frau mehrfach ins Gesicht gespuckt, sie festgehalten und geschlagen haben.

Die beiden Frauen verließen nach den Angaben die Bahn und alarmierten die Polizei. Die 28-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Polizeieinsatzes kehrte der Mann an den Tatort zurück und wurde festgenommen. In Polizeigewahrsam leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte durch Kopfstöße einen Mitarbeiter. Der Mann weigerte sich, Angaben zu seiner Person zu machen, weshalb nähere Angaben zur Idenität derzeit nicht gemacht werden können. Die Polizei ermittelt.