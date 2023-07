Ein betrunkener Jugendlicher hat in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Friedrichshain einen Polizisten verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, randalierte der 16-Jährige auf der Landsberger Allee. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Junge den Angaben nach sofort aggressiv und beleidigte sie.

Der Tatverdächtige rannte außerdem mehrmals auf die Straße, wodurch eine Tram an der Abfahrt gehindert wurde. Als ihm ein Platzverweis erteilt wurde, schlug der 16-Jährige einem Polizisten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf.

Nach nächtlicher Randale: Jugendlicher wird Eltern übergeben

Bei der darauffolgenden Festnahme leistete der Jugendliche Widerstand, wobei sich der Polizeibeamte an der Hand verletzte. Der 16-Jährige kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen und eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Der verletzte Polizist musste den Dienst vorzeitig beenden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.