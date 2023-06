Hubschrauber kreist über Berlin: Polizei sucht bewaffneten Mann

Ein Polizeihubschrauber hat am Samstagmorgen nach einem bewaffneten Mann gesucht. Zeugen in Berlin-Schöneberg zufolge ist der Mann mit einem Messer sowie einer Pistole bewaffnet, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Auch am Boden seien zahlreiche Beamte auf der Suche nach dem Unbekannten gewesen. Die Suche sei jedoch zunächst ohne Erfolg geblieben.

Laut Angaben der Polizei hatte der Mann am Samstagmorgen einige Gäste vor einem Hotel angesprochen. Als diese bemerkten, dass der Mann bewaffnet war, entfernte sich der Unbekannte und die Hotelgäste alarmierten die Polizei.