Ein 37-Jähriger bedrohte am Freitag offenbar mehrere Menschen mit einer Waffe. Die Berliner Polizei griff ein.

Polizeieinsatz in Mitte: Mann richtet Schusswaffe auf Passanten

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa

Ein Mann hat am Freitagmittag offenbar mehrere Passanten in Berlin-Mitte mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Berliner Polizei mitteilt, trafen alarmierte Einsatzkräfte gegen 13 Uhr auf den Mann, als dieser gerade eine Bankfiliale an der Seydelstraße verließ.

Die Polizisten forderten ihn auf, seine Hände aus den Hosentaschen zu nehmen und sich auf den Boden zu legen. Dort fesselten sie ihn nach Angaben der Polizei und nahmen ihn fest. Zeugen berichteten, dass der 37-Jährige auf mehrere Passanten eine Handfeuerwaffe gerichtet und sie damit bedroht hatte.

Steht der Festgenommene in Zusammenhang mit Vorfall auf der Fischerinsel?

In einer der Hosentaschen des Mannes fanden die Einsatzkräfte eine silberfarbene Schusswaffe, die sich als Modellwaffe aus Kunststoff entpuppte. Sie wurde beschlagnahmt. Anschließend brachten die Beamten den Mann in einen Polizeigewahrsam.

Da der 37-Jährige nach Polizeiangaben jedoch eine Verhaltensauffälligkeit zeigte, brachten sie ihn im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus, wo sie ihn dem diensthabenden Psychiater vorstellten. Dieser lehnte eine stationäre Aufnahme jedoch ab und entließ den Mann.

Ob der Tatverdächtige auf der Fischerinsel in der Nacht zuvor ebenfalls Passanten bedrohte, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.