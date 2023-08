Eine Frau ist in Berlin-Schöneberg leblos auf der Straße gefunden worden. Die 60-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen an den Folgen einer Gewalttat gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie war nach Mitternacht auf der Fuggerstraße auf dem Boden liegend entdeckt worden. Vor Ort wurden von Fachkräften Spuren gesichert.

Spuren werden am Tatort gesichert. Morris Pudwell

Nach einem Bericht von vor Ort lag die Frau in einer Hofdurchfahrt zu einem Parkplatz. Neben ihrer Leiche fanden die Ermittler außerdem den Angaben zufolge noch eine blutverschmierte Tasche. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Der Tatort liegt mitten im Regenbogenkiez, einem Zentrum der LGBTQ -Szene.