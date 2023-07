Polizeieinsatz in City-West: Mann mit Waffe festgenommen

Ein Mann mit einer Schusswaffe ist in der Berliner City-West festgenommen worden. Zeugen hätten zuvor die Polizei über Schüsse in der Uhlandstraße informiert...

Berlin (dpa/bb) -Ein Mann mit einer Schusswaffe ist in der Berliner City-West festgenommen worden. Zeugen hätten zuvor die Polizei über Schüsse in der Uhlandstraße informiert, wie es am Freitagabend vom Lagedienst hieß. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Nach Angaben der Polizei fuhren mehrere Einsatzkräfte am Freitagnachmittag in den Bereich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und suchten nach dem Täter. Sie hätten einen Mann mit einer Waffe angetroffen und diese sichergestellt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Weitere Details lägen noch nicht vor, so ein Polizeisprecher.

Die „B.Z.“ schrieb unter Berufung auf eine Polizeisprecherin, dass am späten Nachmittag eine Patronenhülse auf der Fahrbahn der Uhlandstraße gefunden worden sei. Der Schütze soll dem Bericht zufolge einen verwirrten Eindruck gemacht haben.