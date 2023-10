Die Polizei hat am Donnerstagabend in Berlin-Neukölln eine Schusswaffe sichergestellt. Gegen 21.30 Uhr trafen Polizistinnen und Polizisten in einem Geschäft in der Hermannstraße ein, nachdem ein Unbekannter die Polizei durch einen Anruf alarmiert hatte. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, trafen die Einsatzkräfte auf einen 24-Jährigen mit Augenreizungen, der mit einer Schusswaffe unterwegs gewesen sein soll. Er soll mehrere Menschen bedroht haben.

Der Tatverdächtige gab an, zuvor von einem Unbekannten mit Reizgas besprüht worden zu sein. Nachdem seine Personalien aufgenommen wurden, konnte der 24-Jährige wieder gehen. Die Schusswaffe samt Munition und ein Messer wurden beschlagnahmt.