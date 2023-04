Polizeieinsatz in Schöneberg - Überfall auf Geschäft? In Berlin-Schöneberg soll nach Angaben der Polizei am Montagabend ein Geschäft überfallen worden sein. Es gebe aktuell einen größeren Einsatz, teilte die Pol... dpa

Berlin -In Berlin-Schöneberg soll nach Angaben der Polizei am Montagabend ein Geschäft überfallen worden sein. Es gebe aktuell einen größeren Einsatz, teilte die Polizei gegen 20.30 Uhr per Twitter mit. Auch Spezialkräfte seien beteiligt.