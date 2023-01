Am Freitagabend hielten zeitweise keine S-Bahnen am Bahnhof Westkreuz. Mittlerweile läuft aber alles wieder planmäßig.

Polizeieinsatz beendet: S-Bahnen halten wieder am Westkreuz

Am Bahnhof Westkreuz haben am Freitagabend zeitweise keine S-Bahnen gehalten. Imago/Steinach

Wegen eines Polizeieinsatzes haben am Freitagabend zeitweise keine S-Bahnen am Bahnhof Westkreuz gehalten. Betroffen waren laut der S-Bahn Berlin die S3, die S5, S7, S9, die Ringbahn (S41/42) sowie die S46. Gegen 19.15 Uhr teilte die S-Bahn mit, der Polizeieinsatz sei beendet. Die S-Bahnen halten nun wieder in beiden Fahrtrichtungen.