Razzia bei Clan-Familie in Berlin-Neukölln: Polizei stürmt Villa

Der SEK durchsuchte am Dienstagmorgen im Ortsteil Buckow die Villa einer bekannten arabischen Clanfamilie. Es gab drei Festnahmen. Das sind die Hintergründe.

Das SEK der Berliner Polizei hat am Dienstagmorgen eine Villa im Ortsteil Buckow gestürmt. In dem Haus lebt eine bekannte arabische Clanfamilie. Die schwerbewaffneten Elitebeamten des SEK rammten die Eingangstür auf und verschaffenden sich so Zugang zu der Villa.

Nach ersten Erkenntnissen ging es um den Vorwurf des räuberischen Diebstahl. Zwei Männer und eine Frau wurden festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sind noch keine weiteren Details bekannt-